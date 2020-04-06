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    • 07.04.2020 00:01
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    polisi tarafından gözaltına alınan Valisi Gays serbest bırakıldı

    polisince dün sabah gözaltına alınan yönetimine bağlı Valisi Adnan Gays, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Gays yaptığı açıklamada, "Bu gözaltı, bu yolda ödeyeceğimiz en basit bedeldir." ifadesini kullandı.

    Kudüs Valisi Gays serbest bırakıldı

    polisince dün sabah gözaltına alınan yönetimine bağlı Valisi Adnan Gays, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

    Gays, serbest bırakıldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin işgal altındaki Kudüs'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerçekleştirdikleri gönüllü çalışmalardan" sorumlu tutulması nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

    "BU YOLDA ÖDEYECEĞİMİZ EN BASİT BEDELDİR"
    Filistin halkının sağlık ve selameti için her bedeli ödemeye hazır olduğunu belirten Gays, "Bu gözaltı, bu yolda ödeyeceğimiz en basit bedeldir." ifadesini kullandı.

    Şu an için en önemli şeyin Filistinlilerin sağlığı olduğunu vurgulayan Gays, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

    İsrail polisi, dün sabah Kudüs Valisi Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

    İsrail güçleri, 3 yıldır Kudüs Valiliği görevini sürdüren Gays'ı bu süre boyunca toplam 17 kez gözaltına almış, işgal altındaki 'ya girişine de yasak getirmişti.

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