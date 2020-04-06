Coronavirüs salgınında İtalya'nın ardından en çok ölümün kaydedildiği İspanya'da bilanço artıyor. Ülkede son 24 saatte 674 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12 bin 418'e yükseldi.
İspanya nefes alamıyor! Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e yükseldi
Coronavirüs salgınında İtalya'nın ardından en çok ölümün kaydedildiği İspanya'da bilanço artıyor. Ülkede son 24 saatte 674 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12 bin 418'e yükseldi.
- Dünya
- 06.04.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.