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nefes alamıyor! Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e yükseldi

Coronavirüs salgınında 'nın ardından en çok ölümün kaydedildiği 'da bilanço artıyor. Ülkede son 24 saatte 674 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12 bin 418'e yükseldi.

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İspanya nefes alamıyor
Coronavirüs salgınında 'nın ardından en çok ölümün kaydedildiği 'da bilanço artıyor. Ülkede son 24 saatte 674 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12 bin 418'e yükseldi.

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