İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 yıl sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kraliçe, "Dünyadaki tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajları birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak' dedi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 yıl sonra ulusa seslendi: Hep birlikte başaracağız
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 yıl sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kraliçe, "Dünyadaki tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajları birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak' dedi.
- Dünya
- 06.04.2020
- Gazete
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