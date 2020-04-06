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2. 8 yıl sonra ulusa seslendi: Hep birlikte başaracağız

2. , 8 yıl sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kraliçe, " tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajları birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak' dedi.

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Hep birlikte başaracağız
İngiltere Kraliçesi 2. , 8 yıl sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kraliçe, " tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajları birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak' dedi.

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