Hollanda'da Coronavirüs krizinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırlandı. Otobüs durağına asılan İngilizce ve Hollandaca yazılı afişte, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayeti yer aldı.
Hollanda’da ayetle teşekkür
Hollanda'da Coronavirüs krizinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırlandı. Otobüs durağına asılan İngilizce ve Hollandaca yazılı afişte, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayeti yer aldı.
- Dünya
- 06.04.2020
- Gazete
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