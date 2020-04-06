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Hollanda’da ayetle teşekkür

Hollanda'da Coronavirüs krizinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırlandı. Otobüs durağına asılan İngilizce ve Hollandaca yazılı afişte, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayeti yer aldı.

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Hollanda’da ayetle teşekkür
Hollanda'da Coronavirüs krizinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırlandı. Otobüs durağına asılan İngilizce ve Hollandaca yazılı afişte, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayeti yer aldı.

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