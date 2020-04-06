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'da korkutan ! Tsunami...

Asya ülkesi 'da 6,1 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası ülkede tsunami uyarısı yapılmadı.

  • Dünya
  • 06.04.2020 07:25
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 07:25
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Asya ülkesinde korkutan deprem! Tsunami...

'nın Kuzey Maluku eyaletinde 6,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Halmahera bölgesindeki Jailolo kentinin 122 kilometre kuzeybatı açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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