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Başkanı 'tan koronavirüs açıklaması: Korkunç bir dönem!

Coronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayıldı. ’de ölü sayısı 8 bini aştı. Başkan , “Korkunç bir döneme giriyoruz” açıklamasını yaptı...

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Korkunç bir dönem!
Dünya genelinde virüse yakalananların sayısı 1 milyonu aştı. Bir hastanenin içinden çekilen fotoğraflar şok etkisi yarattı. Coronavirüs'ün yeni merkezi haline gelen 'de hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 503'e yükseldi. Vaka ise 312 bin 237'ye çıktı.



ABD Başkanı , "Daha önce görülmemiş korkunç bir döneme giriyoruz. Muhtemelen bu ülkede daha önce böylesi görülmedi. Ülkemizi tekrar açmak zorundayız. Bunu aylar, aylar ve aylar boyunca yapmak istemiyoruz" diye konuştu.



ABD'DE REKOR ÖLÜM 1340
ABD'de dün bin 340 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece bir günde virüs kaynaklı en yüksek ölüm sayısı gerçekleşmiş oldu.



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