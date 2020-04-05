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Son dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'de cesetler sokaklardan toplanıyor!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs Antartika hariç 6 kıtayı etkisi altına aldı. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri ise oldu. ABD’de koronavirüs vaka sayısı 311 bini geçti. ABD’den gelen son dakika görüntüleri ise bilançonun korkutucu boyutunu gözler önüne serdi. Koronavirüsten ölenlerin cesetleri sokaklardan paletlerle toplanmaya başladı.

  • Dünya
  • 05.04.2020 12:25
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 12:28
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Dünya genelinde corona virüse yakalananların sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Yeryüzündeki vakaların dörtte birinden fazlasının görüldüğü ABD'de ise, pozitif sonuç veren testlerin sayısı 311 bini buldu.

Virüsün ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.

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