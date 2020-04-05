Dünya genelinde corona virüse yakalananların sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Yeryüzündeki vakaların dörtte birinden fazlasının görüldüğü ABD'de ise, pozitif sonuç veren testlerin sayısı 311 bini buldu.

Virüsün ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.