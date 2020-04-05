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'de tarihi yayın: Kraliçe 2’nci Elizeth 68 yılda 4'üncü kez ulusa seslenecek

’de Coronavirüs vakaları arttı. Kraliçe 2’nci Elizeth’in ulusa sesleneceği açıklandı. İngiltere'de virüsten enfekte olan kişilerin sayısı 41 bin 903'e, ölenlerin sayısı ise 4 bin 313'e yükseldi. İşte Takvim Gazetesi’nin 5 Nisan 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

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Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. İngiltere'de vakalar ve ölümler çoğaldı. 93 yaşındaki İngiltere Kraliçe 2'nci Elizabeth, ulusa seslenme kararı aldı. 68 yıllık dönemi boyunca ulusal krizler sırasında yalnızca 3 kez özel yayın yapan Kraliçe, bu nadir yayınların 4'üncüsünü yapma kararı ise Coronavirüs salgınının ülkede vaka ve ölü sayısının artmasının ardından geldi. Kraliçe'nin daha önceki özel yayınları 1991'de Körfez Savaşı sırasında, 1997'de Prenses Diana'nın ölümünden ve 2002 yılında annesini ölümünden sonra gerçekleşti. Öte yandan İngiliz basınında Kraliçe'nin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ifade edildi.

TEHLİKE ALTINDA
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth (93), Coronavirüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk etti. Windsor Kalesi'nde karantina altına alındı. Kraliçe'nin birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin az olduğu iddia edildi.

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