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Son dakika: ’da bilanço ağırlaşıyor: virüsten ölenlerin sayısı ’i geçti

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran virüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor. 'da, son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452’ye yükseldi.

  • Dünya
  • 04.04.2020 13:03
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 13:03
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O ülke kayıpta Çin’i geçti!
Ülkede bugün itibariyle virüsten hayatını kaybedenler salgının ana merkezi olan 'i aştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 560 kişide (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 55 bin 743'e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 736 kişi olarak bildirildi.


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