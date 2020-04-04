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Son dakika haberi: 'dan flaş kararı! duyurdu

Son dakika haberi... ’nın gazetesinin son dakika geçtiği habere göre, İspanya ı , ’in 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Başbakan Sanchez, ‘İspanya ’ ile görüştükten sonra OHAL’i uzatma kararı aldığı bildirildi.

  • Dünya
  • 04.04.2020 15:26
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 15:55
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O ülkeden flaş OHAL kararı! Başbakan duyurdu

ı Sanchez, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 'in ülke çapında 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklandı. Avrupa'da salgından İtalya'dan sonra en fazla etkilenen ülke olan İspanya'da bugün itibariyle 124 bin 736 koronavirüs vaka sayısına ulaştı. ABD'den sonra dünya genelinde ikinci sırada olan İspanya'da virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744 oldu.

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