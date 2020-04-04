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Son dakika: 'da ! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... ’nın güney doğusundaki Romans-Sur-Isere semtinde düzenlenen da 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

  • Dünya
  • 04.04.2020 15:22
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 15:22
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Fransa'da saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı 'da Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde düzenlendi. Düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğu tahmin edilirken, saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

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