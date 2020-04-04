Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını açıkladı.
Merkel negatif
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını açıkladı.
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- 04.04.2020
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