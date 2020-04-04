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Merkel negatif

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını açıkladı.

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Merkel negatif
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını açıkladı.

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