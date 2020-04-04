Çin'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden Coronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 920 kişi artarak 6 bin 57'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 245 bin 559'a çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler" dedi.
Maske yerine şal!
ABD Başkanı Donald Trump, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler" dedi.
- Dünya
- 04.04.2020
- Gazete
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