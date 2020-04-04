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'de koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 217'ye yükseldi

'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs dünya genelinde 60 binin üzerinde can aldı. İşgal altındaki ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 217'ye çıktı.

  • Dünya
  • 05.04.2020 00:26
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 00:27
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Filistin'de vaka sayısı artıyor

'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs dünya genelinde 60 binin üzerinde can aldı.

Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki 'da 46 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Keyle, böylece İsrail ablukası ile işgali altındaki Filistin topraklarındaki toplam vaka sayısının 217'ye yükseldiğini ve yükseliş trendinin 2 hafta devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Mey Keyle ayrıca, salgının yayılmasını engellemek ve vaka sayısını tespit etmek için günlük test sayısının artırılacağını kaydetti.

25 MART'TA İLK CAN KAYBI YAŞANMIŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Mart'ta Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

Filistin Devlet Başkanı da perşembe günü çıkardığı kararnameyle olağanüstü halin 30 gün uzatılmasına karar vermişti.

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