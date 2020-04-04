BM'YE kayıtlı 193 ülkeden 18'i hiç corona vakası bildirmedi.
Comoros
Kiribatia
Lesotho
Marshall Adaları
Micronesia
Nauru
Kuzey Kore
Palau
Samoa
Solomon Adaları
Sao Tome and Principe
Güney Sudan
Tacikistan
Tonga
Türkmenistan
Tuvalu
Vanuatu
Yemen
Comoros
Kiribatia
Lesotho
Marshall Adaları
Micronesia
Nauru
Kuzey Kore
Palau
Samoa
Solomon Adaları
Sao Tome and Principe
Güney Sudan
Tacikistan
Tonga
Türkmenistan
Tuvalu
Vanuatu
Yemen
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