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'ye kayıtlı 193 ülkeden 18'inde coronavirüs vakası görülmedi

Birleşmiş Milletler'e () kayıtlı 193 ülkeden 18'i hiç coronavirüs (Covid-19) salgınına dair vaka bildirmedi. İşte BM'ye kayıtlı olup coronavirüs vakalarının görülmediği o ülkeler...

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Corona girmeyen ülkeler
'YE kayıtlı 193 ülkeden 18'i hiç corona vakası bildirmedi.

Comoros

Kiribatia



Lesotho

Marshall Adaları

Micronesia

Nauru

Kuzey Kore

Palau



Samoa

Solomon Adaları



Sao Tome and Principe

Güney Sudan

Tacikistan

Tonga

Türkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

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