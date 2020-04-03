İç çamaşırı devi Victoria's Secret'ın ilk kızıl saçlı modeli olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, Coronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal edip ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girdi.
Virüs testi pozitif çıkan Graham, sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
BELLA'DAN DESTEK!
Victoria's Secret modeli Bella Hadid, Coronavirüs'e yakalanan arkadaşına sosyal medyadan destek oldu.
Birkaç gün geçtikten sonra güzel model, rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Virüs testi pozitif çıkan Graham, sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
BELLA'DAN DESTEK!
Victoria's Secret modeli Bella Hadid, Coronavirüs'e yakalanan arkadaşına sosyal medyadan destek oldu.
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