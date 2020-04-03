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Victoria's modeli coronavirüse yakalandı

İç çamaşırı devi Victoria's 'ın ilk kızıl saçlı modeli olarak tanınan 30 yaşındaki , Coronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal edip 'den ülkesi 'ye dönerek sosyal izolasyona girdi. Birkaç gün geçtikten sonra güzel model, rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

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Melek hastalandı!
İç çamaşırı devi Victoria's 'ın ilk kızıl saçlı modeli olarak tanınan 30 yaşındaki , Coronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal edip 'den ülkesi 'ye dönerek sosyal izolasyona girdi.


Birkaç gün geçtikten sonra güzel model, rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.




Virüs testi pozitif çıkan Graham, paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.



BELLA'DAN DESTEK!
Victoria's Secret modeli Bella Hadid, Coronavirüs'e yakalanan arkadaşına sosyal medyadan destek oldu.

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