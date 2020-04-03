İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Bakanlığın verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 932 artarak 10 bin 935 oldu.

Ülkede dün virüsten ölenlerin sayısı 950 artmıştı.

Ülkede vaka sayısı da düne göre 7 bin 472 artışla 117 bin 710'a yükseldi. Buna göre İspanya, vaka sayısında İtalya'nın (115 bin 716) üstüne çıktı. Halen ülkede Kovid-19 vakalarından 6 bin 416'sı (düne göre 354 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 56 bin 637'si hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 770 artışla 30 bin 513 oldu.

İspanya, Çin'in (76 bin 791) ardından Kovid-19 vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 308 artışla 4 bin 483'e çıktı.

Kentte vaka sayısı düne nazaran 2 bin 33 artışla 34 bin 188 oldu.

Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerini buz pistinde bekleten Madrid özerk yönetimi, buranın dolmasından dolayı Majadahonda ilçesindeki başka bir buz pistini daha benzer amaçla kullanacağını duyurdu.

Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü özerk yönetim Katalonya olurken, son rakamlara göre burada 2 bin 335 ölü (düne göre 242 artış) ve 23 bin 460 vaka bulunuyor.

Öte yandan Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılması bekleniyor.

Sol koalisyon hükümeti, süresi 12 Nisan'da dolacak olağanüstü halin 26 Nisan'a kadar uzatılması gerektiğini düşünürken, hükümetin kriz yönetimini sert dille eleştiren muhalefet partilerinin olağanüstü halle ilgili farklı önergeler sunma hazırlığında olduğu kaydediliyor.

Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı. Dünya genelinde ise ölü sayısı 50 bini aştı.

VAKA SAYISI BİR MİLYONU AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 16 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 16 bin 793'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 53 bin 245 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 213 bin 164 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 322, Hong Kong'da 4, İtalya'da 13 bin 915, İspanya'da 10 bin 348, ABD'de 6 bin 95, Fransa'da 5 bin 387, İran'da 3 bin 160, İngiltere'de 2 bin 921, Hollanda'da 1339, Almanya'da 1107, Belçika'da 1011, İsviçre'de 536, Türkiye'de 356, Brezilya'da 327, İsveç'te 308, Portekiz'de 209, Güney Kore'de 174, Kanada'da 173, Endonezya'da 170, Avusturya'da 158, Danimarka'da 123, Ekvador'da 120, Romanya'da 116, Filipinler'de 107, İrlanda'da 98, Cezayir'de 86, Japonya'da 74, Hindistan'da 72, Dominik Cumhuriyeti'nde 60, Mısır'da 58, Polonya'da 57, Peru'da 55, Irak'da 54, Yunanistan'da 53, Malezya'da 50, Meksika'da 50 ve Norveç'te 50 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı: "ABD 245 bin 373, İtalya 115 bin 242, İspanya 112 bin 65, Çin ana karası 81 bin 620, Almanya 84 bin 794, Fransa 59 bin 105, İran 50 bin 468, İngiltere 33 bin 718, İsviçre 18 bin 827, Türkiye 18 bin 135, Belçika 15 bin 348, Hollanda 14 bin 697, Kanada 11 bin 283, Avusturya 11 bin 199, Güney Kore 10 bin 62, Portekiz 9 bin 34, Brezilya 8 bin 66, İsrail 6 bin 857, İsveç 5 bin 568, Avustralya 5 bin 350, Norveç 5 bin 218, Çekya 3 bin 869, İrlanda 3 bin 849, Rusya 3 bin 548, Şili 3 bin 404, Danimarka 3 bin 386, Japonya 3 bin 329, Ekvador 3 bin 163, Malezya 3 bin 116, Polonya 2 bin 946, Romanya 2 bin 738, Filipinler 2 bin 633, Hindistan 2 bin 567, Lüksemburg 2 bin 487, Pakistan 2 bin 450, Tayland 1978, Suudi Arabistan 1885, Endonezya 1790, Finlandiya 1615, Yunanistan 1544, Meksika 1510, Panama 1475, Güney Afrika Cumhuriyeti 1462, Peru 1414, Dominik Cumhuriyeti 1380, İzlanda 1319, Arjantin 1265, Sırbistan 1171, Kolombiya 1161, Singapur 1049, Birleşik Arap Emirlikleri 1024 ve Hırvatistan 1011."