İtalya Sağlık Bakanlığı, bu yıl anormal sıcak geçen kış yüzünden yaşlı insanlarda grip hastalığının hafif seyrettiğini, ama bunun Coronavirüs salgını başlayınca büyük sorunlara yol açtığını belirtti. Öte yandan dün İtalya'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.