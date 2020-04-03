Lüksemburg'da bulunan Eurofins adlı üretici bir firma, Kuzey İrlanda ve İngiltere'ye göndereceği test kiti parçalarında Coronavirüs tespit etti. Test parçalarının, henüz üretim aşamasındayken virüse maruz kalarak kullanılamaz hale geldiğini bildiren firma yetkilileri, İngiltere genelindeki birçok laboratuvara tedariğin gecikeceği uyarısında bulundu.
Lüksemburg'da test kitlerinde coronavirüs tespit edildi
Lüksemburg'da bulunan Eurofins adlı üretici bir firma, Kuzey İrlanda ve İngiltere'ye göndereceği test kiti parçalarında Coronavirüs tespit etti. Test parçalarının, henüz üretim aşamasındayken virüse maruz kalarak kullanılamaz hale geldiğini bildiren firma yetkilileri, İngiltere genelindeki birçok laboratuvara tedariğin gecikeceği uyarısında bulundu.
- Dünya
- 03.04.2020
- Gazete
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