İtalya'da erkek hemşire Antonio De Pace, doktor sevgilisi Lorena Quaranta'yı boğdu. Cinayet gerekçesi ise kan dondurdu: Bana Coronavirüs bulaştırdı. Panikledim.
Kovid-19 İtalya’da cinayete yol açtı!
İtalya'da erkek hemşire Antonio De Pace, doktor sevgilisi Lorena Quaranta'yı boğdu. Cinayet gerekçesi ise kan dondurdu: Bana Coronavirüs bulaştırdı. Panikledim.
- Dünya
- 03.04.2020
- Gazete
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