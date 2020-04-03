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Kovid-19 İtalya’da cinayete yol açtı!

İtalya'da erkek hemşire Antonio De Pace, doktor sevgilisi Lorena Quaranta'yı boğdu. Cinayet gerekçesi ise kan dondurdu: Bana Coronavirüs bulaştırdı. Panikledim.

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Piscolata erkeği!
İtalya'da erkek hemşire Antonio De Pace, doktor sevgilisi Lorena Quaranta'yı boğdu. Cinayet gerekçesi ise kan dondurdu: Bana Coronavirüs bulaştırdı. Panikledim.

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