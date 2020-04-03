İtalya, Coronavirüs salgınından en büyük darbeyi aldı. Bergamolu göğüs hastalıkları uzmanı Fabiano Di Marco, salgının İtalya'da yarattığı kaos için ilginç bir iddia ortaya attı. Marco, "Virüsün Bergamo'da neden, İtalya'nın diğer yerlerine göre hızlı yayıldığına dair birçok teori duydum. Benim teorim, 19 Şubat günü oynanan San Siro'daki maç için Milano'ya seyahat eden 40 bin Bergamolu'nun buna sebep olduğudur. 40 bin insan, trenle ve otobüsle seyahat etti. Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı." dedi.
İtalyan uzmandan coronavirüsün yayılmasıyla ilgili ilginç iddia: Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı
Fabiano Di Marco, salgının İtalya'da yarattığı kaos için ilginç bir iddia ortaya attı. Marco, "Virüsün Bergamo'da neden, İtalya'nın diğer yerlerine göre hızlı yayıldığına dair birçok teori duydum. Benim teorim, 19 Şubat günü oynanan San Siro'daki maç için Milano'ya seyahat eden 40 bin Bergamolu'nun buna sebep olduğudur. 40 bin insan, trenle ve otobüsle seyahat etti. Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı." dedi.
- Dünya
- 03.04.2020
- Gazete
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