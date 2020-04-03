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n uzmandan coronavirüsün yayılmasıyla ilgili ilginç iddia: Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı

, salgının 'da yarattığı kaos için ilginç bir iddia ortaya attı. Marco, "'da neden, İtalya'nın diğer yerlerine göre hızlı yayıldığına dair birçok teori duydum. Benim teorim, 19 Şubat günü oynanan 'daki maç için Milano'ya seyahat eden 40 bin Bergamolu'nun buna sebep olduğudur. 40 bin insan, trenle ve otobüsle seyahat etti. Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı." dedi.

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Biyolojik bomba!
İtalya, Coronavirüs salgınından en büyük darbeyi aldı. Bergamolu göğüs hastalıkları uzmanı , salgının 'da yarattığı kaos için ilginç bir iddia ortaya attı. Marco, "'da neden, İtalya'nın diğer yerlerine göre hızlı yayıldığına dair birçok teori duydum. Benim teorim, 19 Şubat günü oynanan 'daki maç için Milano'ya seyahat eden 40 bin Bergamolu'nun buna sebep olduğudur. 40 bin insan, trenle ve otobüsle seyahat etti. Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı." dedi.

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