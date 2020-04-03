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İsrail’de üst düzey panik!

ve birçok üst düzey İsrailli yetkili, 'ın yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girecek.

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İsrail’de üst düzey panik!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey İsrailli yetkili, 'ın yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girecek. Ülkede 6 bin 92 kişide coronavirüs tespit edilirken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 olarak açıklandı.

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