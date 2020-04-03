İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey İsrailli yetkili, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'ın yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girecek. Ülkede 6 bin 92 kişide coronavirüs tespit edilirken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 olarak açıklandı.
İsrail’de üst düzey panik!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey İsrailli yetkili, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'ın yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girecek.
- Dünya
- 03.04.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.