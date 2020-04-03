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polisinden ilginç önlem! Coronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı...

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle birçok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. 'da bir polis memuru, virüse karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için Coronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.

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Dörtnala corona
Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle birçok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. 'da bir polis memuru, virüse karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için Coronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.

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