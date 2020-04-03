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    • Dünya
    • 03.04.2020 17:33
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    • 03.04.2020 17:49
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    1 milyar 300 milyonluk nüfusa sahip çıkamadı! Polis kılığına girdi

    Tüm dünya e karşı kendine önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemlerden en sıra dışı olanı ise 'dan geldi. Nüfusu 1 milyar 300 milyonu geçen Hindistan'ın Haydarabad kentindeki emniyet güçleri, koronavirüs tehdidine karşı farkındalığı artırmak için, virüs kılığında sokağa çıktı. Hint polisinin bu aldığı ilk önlem değil....

    Hint polisi korona kılığında sokağa çıktı

    'ın Haydarabad kentinde Covid-19 salgınına karşı trafik polisleri, halkın duyarlılığını artırmak için oldukça farklı bir yöntem izliyor. Trafik polisleri, virüsün mikroskop altındaki görüntüsünden esinlenerek yaptıkları şapkaları kasklarının üzerine geçirerek, özel danslarla virüse karşı halkı duyarlı kılmak için çalışıyor.

    Halkın evlerde kalması ve sosyal tecrit yolunu tercih etmesi için bu tür bir yol izlediklerini belirten polisler, sokakta yaptıkları ilginç danslarla da seyredenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Polisler, sokakta gördüklerine virüs kapmamak için evden çıkmamaları çağrısı yaparken, bu uyarıyı, bu tür eğlenceli bir yolla yapmanın daha etkili olduğunu ifade ediyor.

    BABASINI POLİSE ŞİKAYET ETTİ

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde, halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

    Başkent 'nin Vasant Kunj bölgesinde ise 30 yaşındaki Abhishek Singh, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 59 yaşındaki babası Virender Singh hakkında şikayette bulundu.

    HER GÜN DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

    Abhishek Singh, şikayet dilekçesinde bütün ısrarlarına rağmen babasının hükümet tarafından getirilen kurallara uymadığını, her gün dışarı çıktığını belirterek, gereğinin yapılmasını talep etti.

    SOKAĞA ÇIKANA MEYDAN DAYAĞI

    Öte yandan 1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanlar, sopalarla dövüldü. Polisin sert müdahalesine yeni bir ceza daha eklendi.

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