Hindistan'ın Haydarabad kentinde Covid-19 salgınına karşı trafik polisleri, halkın duyarlılığını artırmak için oldukça farklı bir yöntem izliyor. Trafik polisleri, virüsün mikroskop altındaki görüntüsünden esinlenerek yaptıkları şapkaları kasklarının üzerine geçirerek, özel danslarla virüse karşı halkı duyarlı kılmak için çalışıyor.

Halkın evlerde kalması ve sosyal tecrit yolunu tercih etmesi için bu tür bir yol izlediklerini belirten polisler, sokakta yaptıkları ilginç danslarla da seyredenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Polisler, sokakta gördüklerine virüs kapmamak için evden çıkmamaları çağrısı yaparken, bu uyarıyı, bu tür eğlenceli bir yolla yapmanın daha etkili olduğunu ifade ediyor.

BABASINI POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde, halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

Başkent Yeni Delhi'nin Vasant Kunj bölgesinde ise 30 yaşındaki Abhishek Singh, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 59 yaşındaki babası Virender Singh hakkında şikayette bulundu.

HER GÜN DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Abhishek Singh, şikayet dilekçesinde bütün ısrarlarına rağmen babasının hükümet tarafından getirilen kurallara uymadığını, her gün dışarı çıktığını belirterek, gereğinin yapılmasını talep etti.

SOKAĞA ÇIKANA MEYDAN DAYAĞI

Öte yandan 1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanlar, sopalarla dövüldü. Polisin sert müdahalesine yeni bir ceza daha eklendi.