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Fransa’da coronavirüs hastalarını trenle naklettiler

Fransa'da Coronavirüs'e bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503' çıktı. Toplam vaka sayısının 56 bin 989 olduğu açıklandı. Sağlık ekipleri, bazı Coronavirüs hastalarını trenle başka bir hastaneye tahliye etti. Almanya'da ise Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 931'e yükseldi.

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Fransa’da trenle hasta nakli
Fransa'da Coronavirüs'e bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503' çıktı. Toplam vaka sayısının 56 bin 989 olduğu açıklandı. Sağlık ekipleri, bazı Coronavirüs hastalarını trenle başka bir hastaneye tahliye etti. Almanya'da ise Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 931'e yükseldi.

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