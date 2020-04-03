Çin'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden Coronavirüs kabusu sürüyor. Virüsün merkezi haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1,050 kişi artarak 5 bin 137'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 27 bin 97 kişi artarak 216 bin 721'e çıktı. Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Trump, virüsün "patlama" etkisi yaptığını da vurgulayarak Covid-19 salgınını "ölümcül veba" olarak nitelendirdi.
Daha önce virüsün "grip gibi basit" olduğu açıklamalarıyla gündeme gelen Trump, bu kez, "Bu virüs, inanılmaz derecede bulaşıcı. Daha önce böylesi görülmedi. Sadece bir topluluktaki bir kişide bile virüs olması herkesin hasta olmasına yetiyor. Doğru insanı bulursa da maalesef başına büyük belalar açıyor." dedi.
100 BİN CESET TORBASI
ABD'de Covid- 19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi. Pentagon'un yeni tip Coronavirüs salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.
Daha önce virüsün "grip gibi basit" olduğu açıklamalarıyla gündeme gelen Trump, bu kez, "Bu virüs, inanılmaz derecede bulaşıcı. Daha önce böylesi görülmedi. Sadece bir topluluktaki bir kişide bile virüs olması herkesin hasta olmasına yetiyor. Doğru insanı bulursa da maalesef başına büyük belalar açıyor." dedi.
100 BİN CESET TORBASI
ABD'de Covid- 19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi. Pentagon'un yeni tip Coronavirüs salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.
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