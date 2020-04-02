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Son dakika: Almanya'da Kovid-19 şoku: 2 bin 300 sağlık çalışanına bulaştı

Almanya'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi. Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ve verilerine göre, Kovid-19'a enfekte olanların sayısı 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1090'a yükseldi.

  • Dünya
  • 02.04.2020 22:13
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 22:13
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Almanya'da Kovid-19 şoku!

Almanya'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.

gazetesinin, Robert Koch Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede 2 bin 300 doktor ve hemşireye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

Haberde, durumu ağır olan hastalar için bunun sıkıntılara yol açabileceği vurgulandı.

Enfekte olan sağlık personelinin hastanelerde görev yaptığı belirtilerek, bu kişilerin özel muayenehaneler, laboratuvar ile yaşlı bakımevlerinde çalışmadıkları aktarıldı.

Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ve verilerine göre, Kovid-19'a enfekte olanların sayısı 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1090'a yükseldi.

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