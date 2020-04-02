Rusya'da bilim insanları Coronavirüs (Covid-19) ve diğer bakterilerin yayılmasını önlemek için suyun dezenfektana dönüştürülmesini sağladı. Yerel medya, üretilen cihazın soğuk plazma kullandığını ve suyu dezenfektana çevirerek virüs ve bakterileri öldürdüğünü duyurdu.
Rus bilim insanlarından coronavirüse karşı mücadelede yeni adım
Rusya'da bilim insanları Coronavirüs (Covid-19) ve diğer bakterilerin yayılmasını önlemek için suyun dezenfektana dönüştürülmesini sağladı. Yerel medya, üretilen cihazın soğuk plazma kullandığını ve suyu dezenfektana çevirerek virüs ve bakterileri öldürdüğünü duyurdu.
- Dünya
- 02.04.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.