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'nın Sirte kentine düzenlenen hava saldırısında 20 Hafter milisi öldürüldü

'nın kuzey doğusundaki Sirte kentinde konuşlanan gayri meşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı 20 milisin hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

  • Dünya
  • 03.04.2020 04:48
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 04:48
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Hafter'e bağlı 20 milis hava saldırsında öldürüldü

'nın kuzey doğusundaki Sirte kentinde konuşlanan gayri meşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı 20 milisin hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükumetine () bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sirte kenti çevresindeki Hafter milislerinin konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

20 HAFTER MİLİS'İ ÖLDÜRÜLDÜ, SİLAHLI TEÇHİZATLAR KULLANILAMAZ HALDE
Operasyonun Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, UMH güçlerinin Veşka bölgesine düzenlediği hava saldırısının Sirte kentinin doğusundaki Ebu Karin bölgesine saldırı hazırlığı yapan Hafter milislerini hedef aldığını dile getirdi.

Mecii, ani saldırıda 20'den fazla Hafter milisinin öldürüldüğünü, 15'ten fazla silahlı teçhizatın kullanılmaz hale getirildiğini söyledi.

Hafter milisleri, koronavirüsle mücadele hedefli 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmesine rağmen, başkent Trablus'un çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemeyi sürdürmüştü. Bunun üzerine UMH, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" adını verdiği askeri operasyonu başlatarak, bu saldırılara cevap vermişti.

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