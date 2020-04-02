Bugünkü
Takvim

'da işe alınan yeni personeller sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu

Coronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik kadar, toplu alanlardan uzak durmak da büyük önem arz ediyor. Mesafenin en az 1 metre olması gerektiği belirtiliyor. Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve 'nın yeni personeli, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

ABONE OL
En az 1 metre
Coronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik kadar, toplu alanlardan uzak durmak da büyük önem arz ediyor. Mesafenin en az 1 metre olması gerektiği belirtiliyor. Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve 'nın yeni personeli, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Japonya'da işe alınan yeni personeller sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri