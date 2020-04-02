Coronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik kadar, toplu alanlardan uzak durmak da büyük önem arz ediyor. Mesafenin en az 1 metre olması gerektiği belirtiliyor. Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni personeli, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.
Japonya'da işe alınan yeni personeller sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu
Coronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik kadar, toplu alanlardan uzak durmak da büyük önem arz ediyor. Mesafenin en az 1 metre olması gerektiği belirtiliyor. Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni personeli, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.
- Dünya
- 02.04.2020
- Gazete
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