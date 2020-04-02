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'da belediye çalışanlarından ilginç 'Coronavirüs' önlemi: '' kostümleri ile sokağa çıktılar

'da belediye çalışanları Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için '' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

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İran'da belediye çalışanları Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı. Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar.

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