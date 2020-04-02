İran'da belediye çalışanları Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı. Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar.
İran'da belediye çalışanlarından ilginç 'Coronavirüs' önlemi: 'Azrail' kostümleri ile sokağa çıktılar
İran'da belediye çalışanları Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.
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