Çin'de Coronavirüs salgının başladığı Wuhan kentinde, tüm ailenin hastanede karantinaya alınmasıyla 54 gün tek başına kalan hamile bir kedi, dört yavru dünyaya getirdi. Lele adlı kedinin, 12 kilo kadar mama ve balkondaki akvaryumun suyunu içerek hayatta kaldığı belirtiliyor.
Coronavirüsün başladığı Wuhan'da 54 gün tek başına kalan hamile bir kedi, dört yavru doğurdu
Çin'de Coronavirüs salgının başladığı Wuhan kentinde, tüm ailenin hastanede karantinaya alınmasıyla 54 gün tek başına kalan hamile bir kedi, dört yavru dünyaya getirdi. Lele adlı kedinin, 12 kilo kadar mama ve balkondaki akvaryumun suyunu içerek hayatta kaldığı belirtiliyor.
- Dünya
- 02.04.2020
- Gazete
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