Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, insanlığın kabusu haline geldi. Her ülke, sokağa çıkmada kısıtlamalara gitti, insanların toplu halde bir araya gelebileceği etkinlikler iptal edildi. Alınan önlemler kapsamında birçok ülkenin kent merkezlerinde bulunan ve kentin 'kalbi' olarak bilinen noktalar, virüs nedeniyle adeta terk edilmiş gibi gözüküyor.
Coronavirüs nedeniyle birçok ülkenin ‘kalbi’ olarak bilinen meydanlar bomboş kaldı
Coronavirüs, insanlığın kabusu haline geldi. Her ülke, sokağa çıkmada kısıtlamalara gitti, insanların toplu halde bir araya gelebileceği etkinlikler iptal edildi. Alınan önlemler kapsamında birçok ülkenin kent merkezlerinde bulunan ve kentin 'kalbi' olarak bilinen noktalar, virüs nedeniyle adeta terk edilmiş gibi gözüküyor.
- Dünya
- 02.04.2020
- Gazete
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, insanlığın kabusu haline geldi. Her ülke, sokağa çıkmada kısıtlamalara gitti, insanların toplu halde bir araya gelebileceği etkinlikler iptal edildi. Alınan önlemler kapsamında birçok ülkenin kent merkezlerinde bulunan ve kentin 'kalbi' olarak bilinen noktalar, virüs nedeniyle adeta terk edilmiş gibi gözüküyor.
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