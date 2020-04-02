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Başkanı : Maske yoksa atkı takın

'de Coronavirüs vakaları çoğaldı. Binlerce kişi kurtarılamadı. Başkan , açıklama yaptı. Amerikalılara "İki zor hafta bizi bekliyor" diyen Trump, halktan maske ile maske yerine atkı kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

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Maske yoksa atkı takın
ABD'de Coronavirüs vakaları çoğaldı. Binlerce kişi kurtarılamadı. Başkan , açıklama yaptı. Trump, Amerikalıların önümüzdeki zor zamanlara hazır olmasını isteyerek "İki zor hafta bizi bekliyor" dedi. Halkının dayanıklılığının test edileceğini ifade eden ve "Doktorların ve hemşirelerin hastaneye gidişlerini gördüm savaşa gider gibiydiler ve çok cesurdular" diyen Trump, halktan maske ile maske yerine atkı kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

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