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Yolcu yok ölüm çok

'nın Madrid kentinde taksi şoförlüğü yapan , 6 gündür tek bir müşteri almadığını söyledi. nedeniyle hayatın durduğunu belirten sebelon, "Her gün yeni acılarla güne başlıyoruz. İişimiz yok, yakınlarımızı da kaybetmek çok acı" dedi.

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Yolcu yok ölüm çok
İspanya'nın Madrid kentinde taksi şoförlüğü yapan , 6 gündür tek bir müşteri almadığını söyledi. nedeniyle hayatın durduğunu belirten sebelon, "Her gün yeni acılarla güne başlıyoruz. İişimiz yok, yakınlarımızı da kaybetmek çok acı" dedi. İspanya'da 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti. Bu rekor olarak kayıtlara geçti. Ülkede, Coronavirüs nedeniyle 7 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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