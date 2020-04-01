İspanya'nın Madrid kentinde taksi şoförlüğü yapan Nuria Castro Sebelon, 6 gündür tek bir müşteri almadığını söyledi. Kentte Coronavirüs nedeniyle hayatın durduğunu belirten sebelon, "Her gün yeni acılarla güne başlıyoruz. İişimiz yok, yakınlarımızı da kaybetmek çok acı" dedi. İspanya'da 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti. Bu rekor olarak kayıtlara geçti. Ülkede, Coronavirüs nedeniyle 7 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yolcu yok ölüm çok
İspanya'nın Madrid kentinde taksi şoförlüğü yapan Nuria Castro Sebelon, 6 gündür tek bir müşteri almadığını söyledi. Kentte Coronavirüs nedeniyle hayatın durduğunu belirten sebelon, "Her gün yeni acılarla güne başlıyoruz. İişimiz yok, yakınlarımızı da kaybetmek çok acı" dedi.
- Dünya
- 01.04.2020
- Gazete
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