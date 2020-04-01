Uzun yıllar Harvard Ünivarsitesi'nde görev yapan ABD'li bilim adamı Prof. Dr. Robert Garry, ilginç açıklamalarda bulundu. Prof. Garry, "Çin'in Wuhan kentindeki deniz ürünleri pazarının Coronavirüs'ün kaynağı olmadığını artık biliyoruz. Araştırmalar bizi haklı çıkartıyor. Çünkü bu virüs çok önceden ortaya çıktı" dedi.
Virüs Wuhan’dan yayılmadı
Uzun yıllar Harvard Ünivarsitesi'nde görev yapan ABD'li bilim adamı Prof. Dr. Robert Garry, ilginç açıklamalarda bulundu. Prof. Garry, "Çin'in Wuhan kentindeki deniz ürünleri pazarının Coronavirüs'ün kaynağı olmadığını artık biliyoruz. Araştırmalar bizi haklı çıkartıyor. Çünkü bu virüs çok önceden ortaya çıktı" dedi.
- Dünya
- 01.04.2020
- Gazete
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