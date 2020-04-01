Wall Street Journal'a göre, Avrupa ülkeleri de salgın sırasında vatandaşların hareketlerini izlemek için cep telefonu verilerini kullanmaya başladı. Güney Jore'nin bu sayede Coronavirüs'e karşı zafer kazandığını belirten gazete, sadece Almanya'nın bu konuda tereddüt ettiğini yazdı. Alman uzmanlar bu yöntemin 80 milyonluk ülke için 'geçersiz" olduğu görüşünde.
Telefonla takip saçmalık mı!
Wall Street Journal'a göre, Avrupa ülkeleri de salgın sırasında vatandaşların hareketlerini izlemek için cep telefonu verilerini kullanmaya başladı. Güney Jore'nin bu sayede Coronavirüs'e karşı zafer kazandığını belirten gazete, sadece Almanya'nın bu konuda tereddüt ettiğini yazdı. Alman uzmanlar bu yöntemin 80 milyonluk ülke için 'geçersiz" olduğu görüşünde.
- Dünya
- 01.04.2020
- Gazete
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