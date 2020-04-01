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Telefonla takip saçmalık mı!

'a göre, Avrupa ülkeleri de salgın sırasında vatandaşların hareketlerini izlemek için cep telefonu verilerini kullanmaya başladı. 'nin bu sayede Coronavirüs'e karşı zafer kazandığını belirten gazete, sadece 'nın bu konuda tereddüt ettiğini yazdı. Alman uzmanlar bu yöntemin 80 milyonluk ülke için 'geçersiz" olduğu görüşünde.

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Telefonla takip saçmalık mı!
Wall Street Journal'a göre, Avrupa ülkeleri de salgın sırasında vatandaşların hareketlerini izlemek için cep telefonu verilerini kullanmaya başladı. 'nin bu sayede Coronavirüs'e karşı zafer kazandığını belirten gazete, sadece 'nın bu konuda tereddüt ettiğini yazdı. Alman uzmanlar bu yöntemin 80 milyonluk ülke için 'geçersiz" olduğu görüşünde.

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