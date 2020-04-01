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: 'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor!

haberi... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

  • Dünya
  • 01.04.2020 12:38
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 12:43
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İspanya'da bilanço ağırlaşıyor! Kötü haber geldi
'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip ün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 859 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 859 bin 800'e ulaştı.

Yeni tip virüs nedeniyle toplam 42 bin 340 hayatını kaybederken 178 bin 335 kişi iyileşti.



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