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Son dakika: 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

  • Dünya
  • 01.04.2020 12:42
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 12:43
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı!

Son dakika haberleri... 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

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