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New York'taki sahra hastanesi oldu

Dünyanın en çok bilinen turistik merkezi 'deki , sahra hastanesi oldu… New York’ta Coronvirüs ölümleri artınca, Valililik bu kararı aldı.

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Central Park hospital
Coronavirüs salgının yeni merkezi olan 'de vaka sayıları ve hayatını kaybeden kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıklanan son bilgilere ABD'de Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 24 saatte 322 kişi artarak 2 bin 513'e yükseldi.



Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 18 bin 369 kişi artarak 143 bin 55'e çıktı. ABD, salgınla mücadele ve hastanelere olan talebin artması nedeniyle New York'ta bulunan 'a bir sahra hastanesi kurdu. Doğu Harlem bölgesi dışında bulunan sahra hastanesinde 68 kişi tedavi edilebilecekken, hastanenin 48 saatten az bir sürede faaliyete geçmesi bekleniyor.



Sosyal medyada dün binlerce kişi Central Park'ın hastaneye çevrilmesiyle ilgili yorum yaptı.


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