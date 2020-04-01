Yeni tip Coronavirüs'ten dolayı 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Lombardiya bölgesindeki Ferrera Erbognone köyü akıllara durgunluk verdi. Ferrera Erbognone'da tek bir Coronavirüs hastasına rastlanmadı.
Köyün muhtarı Fassina
Köyün muhtarı Giovanni Fassina, "Köyün tamamına test yapıldı. Mutluyuz, tek bir kişi bile hastalığa yakalanmadı. Ortalama yaş 60 olmasına rağmen kimse korkmuyor. İtalya Sağlık bakanlığı yetkilileri, bir ekip gönderdi. Birçok kişiden kan alındı ve bu durumun nedeninin araştırılacağını söylediler. Biz kurallara uyduk. Evlerimize kapandık ve şimdilik şanslıyız" dedi.
Mondina de Pavio Enstitüsü yetkilileri, "Köyde yaşayan 1196 kişi de bizim için özel" açıklaması yaptı. Uzmanlar, köyde yaşayanların bağışıklık sisteminin çok güçlü olduğuna dikkat çekti.
837 KURBAN DAHA
İtalya'da son 24 saatte 837 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 12 bin 428'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 40 BİN 700
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Köyün muhtarı Fassina
Köyün muhtarı Giovanni Fassina, "Köyün tamamına test yapıldı. Mutluyuz, tek bir kişi bile hastalığa yakalanmadı. Ortalama yaş 60 olmasına rağmen kimse korkmuyor. İtalya Sağlık bakanlığı yetkilileri, bir ekip gönderdi. Birçok kişiden kan alındı ve bu durumun nedeninin araştırılacağını söylediler. Biz kurallara uyduk. Evlerimize kapandık ve şimdilik şanslıyız" dedi.
Mondina de Pavio Enstitüsü yetkilileri, "Köyde yaşayan 1196 kişi de bizim için özel" açıklaması yaptı. Uzmanlar, köyde yaşayanların bağışıklık sisteminin çok güçlü olduğuna dikkat çekti.
837 KURBAN DAHA
İtalya'da son 24 saatte 837 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 12 bin 428'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 40 BİN 700
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
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