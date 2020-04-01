İtalya'da 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Italica Grondona'nın da iyileşerek taburcu edilmesi sevinç yarattı. Kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, doktorları Nonna Lina'nın özel bir tedavi uygulanmaksızın "neredeyse kendi kendine iyileştiğini" söyledi. İtalyan devlet kanalı Rai Nonna Lina'nın iyileşme sürecinden etkilendiklerini ve bu vakayı incelemeye aldıklarını belirtti.
İtalya'da 102’lik mucize! Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi...
İtalya'da 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Italica Grondona'nın da iyileşerek taburcu edilmesi sevinç yarattı. Kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.
- Dünya
- 01.04.2020
- Gazete
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