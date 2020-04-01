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'da 102’lik mucize! Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi...

'da  iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki 'nın da iyileşerek taburcu edilmesi sevinç yarattı. kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.

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102’lik mucize
İtalya'da iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki 'nın da iyileşerek taburcu edilmesi sevinç yarattı. kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi. n basınındaki haberlere göre, doktorları 'nın özel bir tedavi uygulanmaksızın "neredeyse kendi kendine iyileştiğini" söyledi. İtalyan devlet kanalı Rai Nonna Lina'nın iyileşme sürecinden etkilendiklerini ve bu vakayı incelemeye aldıklarını belirtti.

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