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'de koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 bini aştı

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 92'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı. Hastalardan 95'inin durumunun ağır olduğu, 241 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

  • Dünya
  • 02.04.2020 01:50
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 01:50
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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 92'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen ikisi kadın 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26'ya yükseldi.

95'İNİN DURUMU AĞIR
Açıklamada ayrıca İsrail'de 501 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 92'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 95'inin durumunun ağır olduğu, 241 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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