Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Angers kentinde maske üreten fabrikayı ziyaret etti. Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede maskelerin hızlı şekilde tüketilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını söyledi. Macron, haftalık maske ihtiyacının 4 milyondan 40 milyona çıktığını kaydetti. Maske yapan ve stoklayanların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Macron, "Milyarlarca maskeyi stoklamanın gereği yoktu. Ancak bunu yaptılar" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron maske stokçularını tehdit etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Angers kentinde maske üreten fabrikayı ziyaret etti. Macron, “Çin’den maske siparişi verdik. Stokçulara sessiz kalmadık” dedi.
- Dünya
- 01.04.2020
- Gazete
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