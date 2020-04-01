Bugünkü
Takvim

maske stokçularını tehdit etti

, Angers kentinde maske üreten fabrikayı ziyaret etti. Macron, “’den maske siparişi verdik. Stokçulara sessiz kalmadık” dedi.

ABONE OL
Macron stokçuları tehdit etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Angers kentinde maske üreten fabrikayı ziyaret etti. Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede maskelerin hızlı şekilde tüketilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını söyledi. Macron, haftalık maske ihtiyacının 4 milyondan 40 milyona çıktığını kaydetti. Maske yapan ve stoklayanların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Macron, "Milyarlarca maskeyi stoklamanın gereği yoktu. Ancak bunu yaptılar" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron maske stokçularını tehdit etti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri