Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Angers kentinde maske üreten fabrikayı ziyaret etti. Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede maskelerin hızlı şekilde tüketilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını söyledi. Macron, haftalık maske ihtiyacının 4 milyondan 40 milyona çıktığını kaydetti. Maske yapan ve stoklayanların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Macron, "Milyarlarca maskeyi stoklamanın gereği yoktu. Ancak bunu yaptılar" dedi.