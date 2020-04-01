Libya El-Ahrar Televizyonu'nun haberine göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Darbeci Hafter milisleri Mitiga Havalimanı ve çevresine roketli saldırı düzenledi.

HASARA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Haberde saldırının can kaybı, yaralanma ya da nasıl bir hasara yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRDI

Trablus'un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı Hafter milisleri tarafından daha önce de pek çok kez roket saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşlar pek çok kez durdurulmuştu.