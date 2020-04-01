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'den 'ta ! 'nı vurdu

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin, başkent 'taki 'na düzenlediği bildirildi.

  • Dünya
  • 02.04.2020 03:20
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 03:20
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Darbeci Hafter havalimanına saldırdI!

El-Ahrar Televizyonu'nun haberine göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milisleri ve çevresine düzenledi.

HASARA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ
Haberde saldırının can kaybı, yaralanma ya da nasıl bir hasara yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRDI
'un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı Hafter milisleri tarafından daha önce de pek çok kez roket saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşlar pek çok kez durdurulmuştu.

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