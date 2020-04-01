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milletvekili koronavirüse yakalandı

'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı esir aldı. ’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve () Milletvekili ’un (67) korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

  • Dünya
  • 01.04.2020 09:01
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 09:02
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Bulgaristan'da bir milletvekili koronaya yakalandı

Eski Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Milletvekili 'a korona virüs teşhisi konulması üzerine parlamentodaki tüm milletvekillerine korona virüs testi yapılacak.

'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve () Milletvekili Hasan Ademov'un (67) korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, tüm milletvekillerinin bugün 2 hastanede testten geçirileceğini söyleyerek, vekillerden sonra meclis binasında çalışan tüm personelin de teste tabi tutulacağını ifade etti. Meclis Başkanı Katayançeva, Hasan Ademov'un onayı ile korona virüse yakalandığı haberinin kamuoyuna duyurulduğunu vurguladı.

Meclis toplantılarının yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa ne şekilde yapılacağına milletvekillerinin korona virüs test sonuçlarına göre karar verileceği bildirildi.

Mesleği tıp doktoru olan İsperih doğumlu Hasen Ademov geçen hafta Dobriç şehrindeki hastaneye bin maske bağışlamıştı.

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