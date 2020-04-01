ABD'nin Nevada eyaletinde Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evsizleri sosyal mesafe kuralına göre uyması için yerlere beyaz şeritler çekildi. Evsizlere yapılan bu uygulama tepki çekti. Evsizlerin büyük bir nüfusa sahip olduğu şehirde yetkililer çareyi otoparka şeritler çekerek evsizleri aralıklı yatırmakta buldu. Bu durum nedeniyle valiliğe ve belediyelere tepki yağarken, bu skandal uygulamadan vazgeçilmedi.
Amerikan klasiği! Evsizlere yapılan uygulama tepki çekti...
ABD'nin Nevada eyaletinde Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evsizleri sosyal mesafe kuralına göre uyması için yerlere beyaz şeritler çekildi. Evsizlere yapılan bu uygulama tepki çekti.
- Dünya
- 01.04.2020
- Gazete
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