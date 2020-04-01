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Amerikan klasiği! Evsizlere yapılan ...

'nin Nevada eyaletinde Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evsizleri sosyal mesafe kuralına göre uyması için yerlere beyaz şeritler çekildi. Evsizlere yapılan bu .

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Amerikan klasiği!
ABD'nin Nevada eyaletinde Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evsizleri sosyal mesafe kuralına göre uyması için yerlere beyaz şeritler çekildi. Evsizlere yapılan bu . Evsizlerin büyük bir nüfusa sahip olduğu şehirde yetkililer çareyi otoparka şeritler çekerek evsizleri aralıklı yatırmakta buldu. Bu durum nedeniyle valiliğe ve belediyelere tepki yağarken, bu skandal uygulamadan vazgeçilmedi.

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