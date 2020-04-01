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Başkanı ve Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19'u görüştü

Başkanı , Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı. 'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Bolsonaro'nun Kovid-19 ile mücadele çabalarını ele aldıkları bir görüşme yaptıkları bildirildi.

  • Dünya
  • 02.04.2020 05:54
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 05:54
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Trump ve Bolsonaro'dan 'koronavirüs' görüşmesi

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı.

'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Bolsonaro'nun bugün Kovid-19 ile mücadele çabalarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

İki liderin görüşmede, salgına karşı eş güdümlü uluslararası mücadele ve ortaklığın önemini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Liderler, istihbarat paylaşımı, hazırlıkların artırılması, tedavi ve aşı çalışmalarında iş birliği yapılması ile virüsün yayılmasının önlenmesi ve insan hayatının korunmasının önemini vurguladı." bilgisine yer aldı.

Trump ve Bolsonaro'nun, küresel ekonominin büyümesinin yeniden tesis edilmesi için tüm araçların kullanılması, istihdam ve gelirlerin muhafaza edilmesi noktasındaki taahhütlerini yinelediklerinin aktarıldığı açıklamada, "Başkan Trump, ülkelerine geri dönmek isteyen Amerikalılara verdiği destekten dolayı Brezilya'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkiyi övdü." denildi.

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