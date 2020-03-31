Coronavirüs salgını tüm dünyaya sarsıcı bir etki bırakmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 34 bin 5'e yükseldi. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Coronavirüs'ten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.
Kralın 4 yıldızlı oteli tamamen kapatmak için bölge yönetiminden özel izin aldığı belirtiliyor. Bu durumu öğrenen binlerce Taylandlı sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi. Tayland'da krala hakaret eden ya da eleştirenler 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, çılgın yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Kralın 4 yıldızlı oteli tamamen kapatmak için bölge yönetiminden özel izin aldığı belirtiliyor. Bu durumu öğrenen binlerce Taylandlı sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi. Tayland'da krala hakaret eden ya da eleştirenler 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, çılgın yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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