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Suudi doktorun coronavirüs nedeniyle çocuğuna sarılamadığı anlar yürek burktu

Suudi Arabistan'da bir doktor, hastanedeki virüs mesaisini bitirdikten sonra evine gitti. Kapıyı açınca oğlu sarılmak için üzerine geldi. Ancak bu sırada gözyaşlarına boğulan doktor, virüs tehlikesi yüzünden oğlunu engelledi. O anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

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Suudi Arabistan'da bir doktor, hastanedeki virüs mesaisini bitirdikten sonra evine gitti. Kapıyı açınca oğlu sarılmak için üzerine geldi. Anca bu sırada gözyaşlarına boğulan doktor, virüs tehlikesi yüzünden oğlunu engelledi. O anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.



1- Küçük çocuk, eve gelen doktor babasına koşup sarılmak istedi.

2 - Doktor, virüs tehlikesi yüzünden oğlunu engelledi. Dizlerinin üzerine çöktü.

3 - Büyük stres altında çalışan adam, oğluna sarılamayınca gözyaşlarına boğuldu.

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